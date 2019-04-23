2019-04-23T18:46:36+03:00
Общество

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии приедут в Тверь

Делегаты поделятся опытом с тверскими медиками
Виктория ТУШКОВА
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24 апреля в Тверь приедут ведущие специалисты - гематологи24 апреля в Тверь приедут ведущие специалисты - гематологиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Завтра, 24 апреля, в Тверь приедут специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии.

Среди делегатов: заведующий научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии, донорству Татьяна Гармаева, заведующий отделением химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения Залина Фидарова и ведущий научный сотрудник отделения интенсивной высокодозной химиотерапии гемобластозов Аминат Магомедова.

По информации областного минздрава, визит организован в целях совершенствования в регионе медицинской помощи по гематологии, онкологии и трансфузиологии.

Рабочий визит экспертов начнется с посещения Областной клинической больницы, затем делегация Тверскую станцию переливания крови и Тверской государственный медицинский университет, где обсудят вопросы подготовки медицинских кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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