Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии приедут в Тверь

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-23T18:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 24 апреля, в Тверь приедут специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии.

Среди делегатов: заведующий научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии, донорству Татьяна Гармаева, заведующий отделением химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения Залина Фидарова и ведущий научный сотрудник отделения интенсивной высокодозной химиотерапии гемобластозов Аминат Магомедова.

По информации областного минздрава, визит организован в целях совершенствования в регионе медицинской помощи по гематологии, онкологии и трансфузиологии.

Рабочий визит экспертов начнется с посещения Областной клинической больницы, затем делегация Тверскую станцию переливания крови и Тверской государственный медицинский университет, где обсудят вопросы подготовки медицинских кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU