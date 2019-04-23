Более 35 тысяч электронных больничных выдано жителям Тверской области

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-23T16:43:44+03:00

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На сегодняшний день число выданных по России электронных больничных (электронных листков нетрудоспособности - ЭЛН) превысило 8,5 млн. Жителям Тверской области оформили к настоящему моменту более 35 тысяч ЭЛН. Такие данные были озвучены на состоявшемся в Твери выездном семинаре-совещании «Электронный листок нетрудоспособности. Информационное взаимодействие Фонда социального страхования РФ с медицинскими организациями».

Что больше всего электронных больничных в Тверской области выдано в Бежецкой ЦРБ – 3059.

Кстати, с 1 января 2020 года выплаты по больничным и в связи с материнством и детством граждане будут получать не у работодателя, а напрямую из Фонда соцстраха, что гарантирует получение этих выплат независимо от финансового положения работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU