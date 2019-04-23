2019-04-23T12:58:40+03:00
Происшествия

Мужчина в Твери продавал обычные монеты по цене "царских"

Теперь его обвиняют в мошенничестве
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали торговца выдуманным "антиквариатом"В Твери поймали торговца выдуманным "антиквариатом"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полицию обратилась 40-летняя жительница районного центра. Потерпевшая рассказала оперативникам, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина и предложил купить монеты царской эпохи.

"Антиквариат" жулик оценил в 30 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина скрылся, а женщина решила проверить подлинную ценность покупки в ближайшем ювелирном салоне.

Оказалось, что монеты не представляют никакой ценности. Лже-реликвию изъяли, а на место преступления выехали оперативные службы.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Ставропольского края. Парень во всем признался и сообщил, что вырученные за монеты деньги уже потратил.

Теперь по статье "Мошенничество" ему грозит 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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