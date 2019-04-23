Мужчина в Твери продавал обычные монеты по цене "царских"
В полицию обратилась 40-летняя жительница районного центра. Потерпевшая рассказала оперативникам, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина и предложил купить монеты царской эпохи.
"Антиквариат" жулик оценил в 30 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина скрылся, а женщина решила проверить подлинную ценность покупки в ближайшем ювелирном салоне.
Оказалось, что монеты не представляют никакой ценности. Лже-реликвию изъяли, а на место преступления выехали оперативные службы.
В ходе розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Ставропольского края. Парень во всем признался и сообщил, что вырученные за монеты деньги уже потратил.
Теперь по статье "Мошенничество" ему грозит 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU