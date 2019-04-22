2019-04-22T18:13:59+03:00
Общество

Показатели психического здоровья населения в Тверской области стабильны

В Тверском областном психоневрологическом диспансере прошло совещание районных психиатров
Виктория ТУШКОВА
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Психиатрическая служба области завершила 2018 год с хорошими показателямиПсихиатрическая служба области завершила 2018 год с хорошими показателямиФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Психиатрическая служба области завершила 2018 год с хорошими показателями - об этом по итогам прошедшего в Твери совещания районных психиатров заявил региональный минздрав.

В частности, выросли показатели выявляемости психиатрических заболеваний на ранних стадиях, что способствует более качественному лечению, а также сокращению процента больных, которые получают инвалидность.

- Если оценивать в целом психическое здоровье населения нашей области с точки зрения психиатрической службы, то оно стабильное, показатели не растут, - цитирует министерство здравоохранения Тверской области слова главного врача Тверского областного психоневрологического диспансера Натальи Максимовой.

В 2018 году в регионе создали единую систему помощи больным с первым психотическим эпизодом: открыт амбулаторный кабинет для страдающих данными заболеваниями, работает круглосуточный стационар в отделении психоневрологического диспансера в селе Бурашево и койки дневного стационара в самом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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