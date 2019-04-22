Около 400 кубометров мусора убрали во время очередного субботника в Твери
20 апреля в Твери состоялся очередной общегородской субботник. Добровольцы убирались на 26 территориях во всех районах города. Генеральную уборку на территориях многоквартирных домов проводили управляющие организации.
- Особое внимание в ходе субботника было уделено местам отдыха горожан – набережным реки Волги в Центральном, Заволжском и Пролетарском районах, береговой зоне реки Тьмаки, Первомайской, Бобачевской и Берёзовой рощам, карьерам в Константиновке, парку Текстильщиков и т.д.. Также были убраны от мусора сквер Гумилёва, сквер Героев Чернобыля, Ландшафтный парк «Тьмака», лесополоса на улице Королёва, зелёные зоны, прилегающие к многоквартирным домам в районах города, -сообщили по итогам общегородской уборки в администрации Твери.
Субботники продолжатся в Твери до конца мая. Следующие планируются 25 апреля, 7 мая и18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU