2019-04-22T14:25:22+03:00
Общество

Жители Твери выйдут на митинг в память о жертвах Чернобыля

Мероприятие запланировано на 26 апреля
Ольга БЛИНОВА
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Тверичане почтят память чернобыльцев на митингеТверичане почтят память чернобыльцев на митингеФото: Альберт БОЙКОВ
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Именно в этот день во всем мире вспоминают жертв и героев аварии на Чернобыльской АЭС.

По случаю скорбной даты в Твери, в сквере Героев Чернобыля, 26 апреля состоится митинг. Ожидается, что участие в нем примут более 150 человек, в том числе члены общественной организации Союз "Чернобыль".

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, когда взорвался один из атомных реакторов.

Всех, кто хочет присоединиться и почтить память чернобыльцев, приглашают на митинг к памятнику "Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (1986-1990)".

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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