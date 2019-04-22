Жители Твери выйдут на митинг в память о жертвах Чернобыля
Мероприятие запланировано на 26 апреля
Тверичане почтят память чернобыльцев на митингеФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:
Именно в этот день во всем мире вспоминают жертв и героев аварии на Чернобыльской АЭС.
По случаю скорбной даты в Твери, в сквере Героев Чернобыля, 26 апреля состоится митинг. Ожидается, что участие в нем примут более 150 человек, в том числе члены общественной организации Союз "Чернобыль".
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, когда взорвался один из атомных реакторов.
Всех, кто хочет присоединиться и почтить память чернобыльцев, приглашают на митинг к памятнику "Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (1986-1990)".
Начало в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU