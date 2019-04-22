В Великую субботу жителей Твери зовут делать добро

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-22T08:22:13+03:00

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Фестиваль благотворительных организаций распахнет свои двери для жителей Верхневолжья в субботу, 27 апреля.

В этот день все желающие смогут принести в Горсад книги, одежду, игрушки и подарить нуждающимся.

Мероприятие традиционно организовывает Центр НКО. Вся информация о сборах будет размещена на специальных стендах.

Сборы будут организованы в поддержку сельских библиотек и семей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На площадке фестиваля можно будет не только помочь ближнему, но и отдохнуть всей семьей. Присутствующих, помимо благотворительных акций, ждут увлекательные квесты, анимация, музыка, мастер-классы и кулинарная ярмарка.

Начало фестиваля в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU