В Великую субботу жителей Твери зовут делать добро
Фестиваль благотворительных организаций распахнет свои двери для жителей Верхневолжья в субботу, 27 апреля.
В этот день все желающие смогут принести в Горсад книги, одежду, игрушки и подарить нуждающимся.
Мероприятие традиционно организовывает Центр НКО. Вся информация о сборах будет размещена на специальных стендах.
Сборы будут организованы в поддержку сельских библиотек и семей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На площадке фестиваля можно будет не только помочь ближнему, но и отдохнуть всей семьей. Присутствующих, помимо благотворительных акций, ждут увлекательные квесты, анимация, музыка, мастер-классы и кулинарная ярмарка.
Начало фестиваля в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU