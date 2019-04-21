Дети во время прогулки во дворе многоэтажки в Тверской области нашли череп
В Ржеве Тверской области 20 апреля дети во время прогулки во дворе между жилыми домами №43 по улице Октябрьской и №104 по улице Гагарина нашли человеческий череп. Позже недалеко были обнаружены и кости.
О подозрительной находке ребята рассказали родителям, а те сообщили в полицию. Информация о случившемся была опубликована в местных сообществах в соцсетях.
В обсуждении жители рассказали, что многоэтажки строились на месте старого кладбища. Возможно, после ремонта грунт осел.
- В детстве мы ходили на это кладбище. Были здесь старые дореволюционные захоронения. Таких мест в городе несколько, - пишут участники группы «РЖЕВГРАД | Ржев в твоем сердце».
О возрасте найденных останков теперь будут говорить эксперты, когда проведут необходимые анализы.
ИСТОЧНИК KP.RU