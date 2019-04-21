2019-04-21T11:00:17+03:00
Общество

Дети во время прогулки во дворе многоэтажки в Тверской области нашли череп

Жители предположили, что осевший грунт обнажил старое кладбище
Виктория ФОМИНА
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Находка не удивила местных жителей Фото: vk.com/РЖЕВГРАД | Ржев в твоем сердце/Катерина ПронинаНаходка не удивила местных жителей Фото: vk.com/РЖЕВГРАД | Ржев в твоем сердце/Катерина Пронина
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В Ржеве Тверской области 20 апреля дети во время прогулки во дворе между жилыми домами №43 по улице Октябрьской и №104 по улице Гагарина нашли человеческий череп. Позже недалеко были обнаружены и кости.

О подозрительной находке ребята рассказали родителям, а те сообщили в полицию. Информация о случившемся была опубликована в местных сообществах в соцсетях.

В обсуждении жители рассказали, что многоэтажки строились на месте старого кладбища. Возможно, после ремонта грунт осел.

- В детстве мы ходили на это кладбище. Были здесь старые дореволюционные захоронения. Таких мест в городе несколько, - пишут участники группы «РЖЕВГРАД | Ржев в твоем сердце».

О возрасте найденных останков теперь будут говорить эксперты, когда проведут необходимые анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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