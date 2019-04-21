Ведущие танцевальные пары приехали в Тверь на турнир "Престиж-2019"

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-21T09:40:58+03:00

Один из самых красивых и эстетичных видов спорта! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 апреля с утра и до вечера в спорткомплексе "Планета" мастерство танцоров будут оценивать судьи

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В воскресенье, 21 апреля, в Твери стартует одно из самых ярких танцевальных событий - турнир «Престиж-2019». Наряду с тверскими парами участвовать в нем будут ведущие танцевальные дуэты из Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов.

В рамках турнира помимо официальных соревнований, будет определен рейтинг пар из Тверской области.

Оценивать мастерство спортсменов будет высококвалифицированная судейская коллегия, в которую войдут ведущие специалисты спортивных бальных танцев из разных регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU