Ведущие танцевальные пары приехали в Тверь на турнир "Престиж-2019"
21 апреля с утра и до вечера в спорткомплексе "Планета" мастерство танцоров будут оценивать судьи
Один из самых красивых и эстетичных видов спорта!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 21 апреля, в Твери стартует одно из самых ярких танцевальных событий - турнир «Престиж-2019». Наряду с тверскими парами участвовать в нем будут ведущие танцевальные дуэты из Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов.
В рамках турнира помимо официальных соревнований, будет определен рейтинг пар из Тверской области.
Оценивать мастерство спортсменов будет высококвалифицированная судейская коллегия, в которую войдут ведущие специалисты спортивных бальных танцев из разных регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU