Пожарные спасли двух людей из горящего дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-21T08:35:56+03:00

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В Тверской области спасатели оперативно пришли на помощь жителям. Утром 20 апреля дежурный получил сообщение о пожаре в жилом доме по улице Северная в Кувшиново. На место происшествия выехали два отделения пожарно-спасательной части №36.

По прибытию первой машины было установлено, что горит стена на веранде здания. Дверь спасателям пришлось вскрывать с помощью лома. Внутри были обнаружены два человека. Их сразу перенесли на безопасное расстояние и передали в руки медиков.

Самочувствие пострадавших было удовлетворительное, поэтому от госпитализации они отказались.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади шесть квадратных метров. полная ликвидация пожара была объявлена в 06:44, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев удалось не только потушить пожар, но и спасти жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU