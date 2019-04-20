2019-04-20T19:44:40+03:00
Происшествия

Водитель легковушки отвлекся и собрал "паровозик" из четырех машин в Твери

Обошлось без пострадавших
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Авария из четырех машин Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь/Димка ЛебедевАвария из четырех машин Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь/Димка Лебедев
Изменить размер текста:

В Твери днем в субботу, 20 апреля, на пересечении улиц Орджоникидзе и Фадеева произошла массовая авария.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer». Он во время движения отвлекся, уронив телефон, и врезался в «Hyundai», который ехал впереди в сторону площади Терешковой. Иномарка после удара «догнала» третьего участника аварии, предположительно, «Ford», а он – еще один «Hyundai» .

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. В аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гость похитил 300 тысяч рублей из квартиры своего собутыльника в Твери
В Твери отремонтируют больницу скорой помощи
Полицейские в Твери взяли с поличным наркоторговца
Глава региона посетил в Твери стройплощадки, где возводятся школы и детская поликлиника
Около 100 малышей вышли на старт третьего забега "Карапузов" в Твери
Сотрудники МЧС спасли раненого на торфяниках под Тверью охотника
Водитель скутера врезался в иномарку в Тверской области и сбежал с места ДТП
Пожарный-доброволец погиб при тушении горящей травы в Тверской области
Весело и грязно: под Тверью пройдут заезды внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов
На втором массовом субботнике планируется убрать более 20 общественных зон в Твери
Тверской ретро-клуб масштабно открывает сезон
140 жителей Тверской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Автомобилистам Тверской области нужно удвоить бдительность из-за лосей
"Вахта памяти - 2019" открылась в Ржеве Тверской области
Четыре детских сада в Твери объединят в два