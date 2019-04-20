Водитель легковушки отвлекся и собрал "паровозик" из четырех машин в Твери

СЕГОДНЯ 19:42 2019-04-20T19:44:40+03:00

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В Твери днем в субботу, 20 апреля, на пересечении улиц Орджоникидзе и Фадеева произошла массовая авария.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer». Он во время движения отвлекся, уронив телефон, и врезался в «Hyundai», который ехал впереди в сторону площади Терешковой. Иномарка после удара «догнала» третьего участника аварии, предположительно, «Ford», а он – еще один «Hyundai» .

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. В аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU