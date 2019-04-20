Гость похитил 300 тысяч рублей из квартиры своего собутыльника в Твери
В Твери в дежурную часть Заволжского отдела полиции поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропало 300 000 рублей.
Полицейским удалось выяснить, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги, которые нашел в шкафу, и скрылся.
Личность и местонахождение злоумышленника оперативники установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. В содеянном мужчина сознался, но заявил, что все деньги потратил.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что во время следственных действий была установлена причастность мужчины еще к двум аналогичным кражам на территории региона.
В его отношении возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU