2019-04-20T17:50:46+03:00
Происшествия

Гость похитил 300 тысяч рублей из квартиры своего собутыльника в Твери

Оказалось, что мужчина причастен еще к двум подобным кражам
Виктория ФОМИНА
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Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери в дежурную часть Заволжского отдела полиции поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропало 300 000 рублей.

Полицейским удалось выяснить, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги, которые нашел в шкафу, и скрылся.

Личность и местонахождение злоумышленника оперативники установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. В содеянном мужчина сознался, но заявил, что все деньги потратил.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что во время следственных действий была установлена причастность мужчины еще к двум аналогичным кражам на территории региона.

В его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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