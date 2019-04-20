Около 100 малышей вышли на старт третьего забега "Карапузов" в Твери
В субботу, 20 апреля, в 10:00 в Твери начался третий ежегодный забег малышей "Карапузы, на старт!". Праздник был организован "Комсомольской правдой" при поддержке администрации Твери.
В волейбольном зале спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской набережной собралось около 100 юных спортсменов. Выступали они в шести возрастных категориях.
Болеть за малышей пришли их друзья и родственники. На мероприятии работали аниматоры, были конкурсы и интересные игры.
ПОБЕДИТЕЛИ:
Первая группа (участники 7-9 месяцев):
1 место - Мельников Леонид, 8 месяцев;
2 место - Корнетов Мирон, 9 месяцев;
3 место - Сигналова Виктория, 9 месяцев.
Вторая группа (участники 10-12 месяцев):
1 место - Мясников Роман, 11 месяце;
2 место - Васильев Артем, 11 месяцев;
3 место - Лукин Илья, 11 месяцев.
Третья группа (участники 1 год 1 месяц - полтора года):
1 место - Гришина Ксения, 1 год 6 месяцев;
2 место - Лебедева Ангелина, 1 год 5 месяцев;
3 место - Смирнов Владислав, 1 год 6 месяцев.
Четвертая группа (участники 1 год 7 месяцев - 2 года):
1 место - Федорова Полина, 1 год 8 месяцев;
2 место Щуров Дмитрий, 1 год 9 месяцев;
3 место - Симон Лада, 2 года.
Пятая группа (участники 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев):
1 место - Глухов Роман, 2 года 6 месяцев;
2 место - Румянцев Дмитрий, 2 года 5 месяцев и Попиков Александр, 2 года 2 месяца;
3 место - Бойков Никита, 2 года 5 месяцев.
Шестая группа (участники 2 года 7 месяцев - 3 года 1 месяц):
1 место- Щелинская Олеся, 2 года 9 месяцев
2 место- Петров Никита, 2 года 9 месяцев
3 место- Корченко Александра, 2 года 8 месяцев
Победителям торжественно вручили призы и медали, а все участники получили грамоты.
Подробный фотоотчет с мероприятия будет опубликован в группе "Карапузы, на старт! 2019".
Для детей была подготовлена развлекательная программаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Подбадривали участников целыми семьямиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Группа поддержкиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Дипломы победители получали из рук Директора тверской "Комсомолки" Анны АндрусенкоФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Самые маленькие участникиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU