Около 100 малышей вышли на старт третьего забега "Карапузов" в Твери

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-20T14:29:18+03:00

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В субботу, 20 апреля, в 10:00 в Твери начался третий ежегодный забег малышей "Карапузы, на старт!". Праздник был организован "Комсомольской правдой" при поддержке администрации Твери.

В волейбольном зале спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской набережной собралось около 100 юных спортсменов. Выступали они в шести возрастных категориях.

Болеть за малышей пришли их друзья и родственники. На мероприятии работали аниматоры, были конкурсы и интересные игры.

ПОБЕДИТЕЛИ:

Первая группа (участники 7-9 месяцев):

1 место - Мельников Леонид, 8 месяцев;

2 место - Корнетов Мирон, 9 месяцев;

3 место - Сигналова Виктория, 9 месяцев.

Вторая группа (участники 10-12 месяцев):

1 место - Мясников Роман, 11 месяце;

2 место - Васильев Артем, 11 месяцев;

3 место - Лукин Илья, 11 месяцев.

Третья группа (участники 1 год 1 месяц - полтора года):

1 место - Гришина Ксения, 1 год 6 месяцев;

2 место - Лебедева Ангелина, 1 год 5 месяцев;

3 место - Смирнов Владислав, 1 год 6 месяцев.

Четвертая группа (участники 1 год 7 месяцев - 2 года):

1 место - Федорова Полина, 1 год 8 месяцев;

2 место Щуров Дмитрий, 1 год 9 месяцев;

3 место - Симон Лада, 2 года.

Пятая группа (участники 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев):

1 место - Глухов Роман, 2 года 6 месяцев;

2 место - Румянцев Дмитрий, 2 года 5 месяцев и Попиков Александр, 2 года 2 месяца;

3 место - Бойков Никита, 2 года 5 месяцев.

Шестая группа (участники 2 года 7 месяцев - 3 года 1 месяц):

1 место- Щелинская Олеся, 2 года 9 месяцев

2 место- Петров Никита, 2 года 9 месяцев

3 место- Корченко Александра, 2 года 8 месяцев

Победителям торжественно вручили призы и медали, а все участники получили грамоты.

Подробный фотоотчет с мероприятия будет опубликован в группе "Карапузы, на старт! 2019".

Для детей была подготовлена развлекательная программаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Подбадривали участников целыми семьямиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Группа поддержкиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дипломы победители получали из рук Директора тверской "Комсомолки" Анны АндрусенкоФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Самые маленькие участникиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU