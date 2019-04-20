Водитель скутера врезался в иномарку в Тверской области и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-20T11:22:08+03:00

Скутер врезался в автомобиль Фото: vk.com/ «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)»

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В Конаково Тверской области водитель скутера врезался в кроссовер. Авария произошла вечером 19 апреля у дома №80 по улице Свободы.

В сообществе «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что водитель скутера по неустановленной причине выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем «Land Rover Freelander 2».

После дорожно-транспортного происшествия виновник с места скрылся, бросил своего пассажира, который получил серьезные травмы. Пострадавшего реанимационная бригада «скорой» доставила в Конаковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU