Водитель скутера врезался в иномарку в Тверской области и сбежал с места ДТП
Пострадал в аварии пассажир мототехники
Скутер врезался в автомобиль Фото: vk.com/ «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)»
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В Конаково Тверской области водитель скутера врезался в кроссовер. Авария произошла вечером 19 апреля у дома №80 по улице Свободы.
В сообществе «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что водитель скутера по неустановленной причине выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем «Land Rover Freelander 2».
После дорожно-транспортного происшествия виновник с места скрылся, бросил своего пассажира, который получил серьезные травмы. Пострадавшего реанимационная бригада «скорой» доставила в Конаковскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU