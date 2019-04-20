2019-04-20T11:22:08+03:00
Происшествия

Водитель скутера врезался в иномарку в Тверской области и сбежал с места ДТП

Пострадал в аварии пассажир мототехники
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Скутер врезался в автомобиль Фото: vk.com/ «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)»Скутер врезался в автомобиль Фото: vk.com/ «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)»
Изменить размер текста:

В Конаково Тверской области водитель скутера врезался в кроссовер. Авария произошла вечером 19 апреля у дома №80 по улице Свободы.

В сообществе «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что водитель скутера по неустановленной причине выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем «Land Rover Freelander 2».

После дорожно-транспортного происшествия виновник с места скрылся, бросил своего пассажира, который получил серьезные травмы. Пострадавшего реанимационная бригада «скорой» доставила в Конаковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава региона посетил в Твери стройплощадки, где возводятся школы и детская поликлиника
Около 100 малышей вышли на старт третьего забега "Карапузов" в Твери
Спасатели на квадроциклах привезли к медикам раннего на торфяниках под Тверью охотника
Пожарный-доброволец погиб при тушении горящей травы в Тверской области
Весело и грязно: под Тверью пройдут заезды внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов
На втором массовом субботнике планируется убрать более 20 общественных зон в Твери
Тверской ретро-клуб масштабно открывает сезон
140 жителей Тверской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Автомобилистам Тверской области нужно удвоить бдительность из-за лосей
"Вахта памяти - 2019" открылась в Ржеве Тверской области
Четыре детских сада в Твери объединят в два