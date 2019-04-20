2019-04-20T10:17:59+03:00
Происшествия

Пожарный-доброволец погиб при тушении горящей травы в Тверской области

Молодого человека в условиях плохой видимости сбил «КАМАЗ»
Виктория ФОМИНА
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Тушение пожаров лучше доверить профессионалам!Тушение пожаров лучше доверить профессионалам!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области во время тушения пала травы погиб пожарный-доброволец. Трагедия произошла 18 апреля в Лихославльском районе.

Молодой человек помогал спасателям тушить траву возле одной из деревень. Сильный пожар начался вечером и быстро приближался к населенным пунктам.

По предварительным данным, добровольца сбил водитель «КАМАЗа», который ехал по полю в темноте и в условиях задымления. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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