На втором массовом субботнике планируется убрать более 20 общественных зон в Твери

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-20T09:24:46+03:00

Присоединится к уборкам могут все желающие Фото: Ольга Крыльцова

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В субботу, 20 апреля, в 10:00 стартует второй массовый общегородской субботник в Твери. Присоединиться к уборке смогут все желающие. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

13 апреля жители города убрали 17 городских зон, собрав 300 кубометров мусора. 20 апреля субботники запланированы на 26 зонах во всех районах города.

В центральном районе:

1. и 2. Два участка набережной Волги: от Обелиска Победы и от гребной базы;

3. и 4. Два участка береговой зона Тьмаки: от улицы Троицкой до церкви Покрова Богородицы и напротив Центрального рынка;

5. Территория около дома № 35 Б на улице Трехсвятской;

6. Сквер имени Гумилева.

В пролетарском районе:

1. Первомайская роща;

2. Парк "Текстильщиков";

3. Территория у домов № 8 - 10 на проспекте 50 лет Октября;

4 Набережная Волги от улицы Маршала Буденного до улицы Евгения Пичугина.

В московском районе:

1. и 2. Два участка на улице Королева: зеленая зона перед храмом и лесополоса;

3. Бульвар Гусева до улицы Можайского;

4. Трамвайное кольцо на улице Левитана;

5. и 6. В «Южном» две зеленые зоны: перед домами №48 корпус 1 и №20 на улице Левитана;

7. Березовая роща, включая набережную Волги;

8. Улица Вагжанова (до Следственного комитета);

9. Поселок Химинститута;

10. Бобачевская роща (уборка порубочных остатков и мусора у школы – интернат №2);

11. Сквер Героев Чернобыля;

12. Территория рядом с рынком на улице Можайского.

В заволжском районе:

1. Березовая роща у Горбатого моста;

2. Константиновские карьеры;

3. Набережная Волга от Восточного моста;

4 Улица Хромова (вдоль ж/д линии).

ИСТОЧНИК KP.RU