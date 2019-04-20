2019-04-20T08:17:27+03:00
Общество

Тверской ретро-клуб масштабно открывает сезон

Со всеми экспонатами можно будет сфотографироваться, потрогать, посидеть внутри и, возможно, даже прокатиться!
Виктория ФОМИНА
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Тверской ретро-клуб открывает сезон! Фото: "Тверской Ретро Клуб"-Общественная организация/ ТЦ "Рио"Тверской ретро-клуб открывает сезон! Фото: "Тверской Ретро Клуб"-Общественная организация/ ТЦ "Рио"
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20 апреля в Твери ретро-клуб открывает сезон 2019-ого года. В программе – традиционная выставка ретро-автомобилей, мотоциклов, мини-выставка предметов быта и игрушек ушедшей эпохи, ретро-барахолка и небольшая спортивная часть.

Мероприятие будет сопровождаться концертом с живой музыкой на сцене (хедлайнер - группа «MALAЯ», также в составе выступающих: Константин Лавров, TSband, Интра, Ванкувер, Мастер Гарри и REAL GALAXIS BAND).

Сбор участников и гостей на парковке ТРЦ "РИО" пройдет с 8:30 до 9:30. Само мероприятие будет идти до 16:30, а после этого будет организован массовый выезд колонной.

Организаторы мероприятия после официальной части также приглашают всех желающих на шашлыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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