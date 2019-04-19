140 жителей Тверской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

СЕГОДНЯ 20:41 2019-04-19T20:41:52+03:00

Каждый проект будут отсматривать не менее трех экспертов. Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Каждый из них имеет прикладную ценность

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11 апреля завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». От Тверской области заявились 140 человек.

Знаменательно то, что по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось почти в пять раз и превысило 34 тысячи.

Напомним, «Моя страна – моя Россия» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

Важно, что все проекты не просто теория. Каждый из них имеет прикладную ценность: участники конкурса предлагают конкретные инициативы, которые привязаны к существующим потребностям городов и сел, где они живут, учатся или работают.

Самыми востребованными номинациями стали: «Моя педагогическая инициатива» (14,14%), «Моя страна» (10,44%), «Мое здоровье» (8,35%), «Экология моей страны» (6,98%), «Мой город» (7,04%) от общего числа участников.

Каждый проект будут отсматривать не менее трех экспертов, чем обеспечивается должный уровень экспертизы.

По итогам объявят победителей заочного этапа, прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве и Екатеринбурге, в ходе которых будут определены победители.

Финалисты и победители конкурса получат, в том числе денежные премии и ценные призы от партнеров проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU