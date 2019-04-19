2019-04-19T18:25:41+03:00
Общество

"Вахта памяти - 2019" открылась в Ржеве Тверской области

Первые экспедиции запланированы уже на ближайшие выходные
Виктория ТУШКОВА
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Вахта включена в число мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеВахта включена в число мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сегодня, 19 апреля, на Мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве состоялось открытие областной «Вахты Памяти-2019». Вахта включена в число мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первые экспедиции «Вахты Памяти-2019» состоятся уже в ближайшие выходные в Ржевском, Зубцовском и Оленинском районах - сообщает правительство региона.

В Ржеве сегодня также отметили 30-летие местного поискового отряда «Память 29 армии». За годы существования отрядом обнаружены и перезахоронены останки более 10 тысяч бойцов Красной армии.

Ко Дню Победы в этом году также будут организованы следующие мероприятия:

- В 42 муниципалитетов пройдёт акция «Улицы Героев». Волонтёры будут вручать жителям брошюры о подвигах участников Великой Отечественной войны, именами которых названа та или иная улица.

- 25 апреля в Тверской области стартует акция «Георгиевская ленточка», 4000 тверских волонтёров планируют раздать более 80 тысяч ленточек.

-9 мая в акции «Голубь мира» примут участие 349 образовательных организаций, учащиеся которых запустят в небо бумажных белых голубей.

- В День Победы 2450 юнармейцев и часовых «Поста №1» примут участие в одноимённой патриотической акции, волонтёры - в шествии «Бессмертного полка» и ряде других мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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