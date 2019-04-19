Выставка об удивительных и уникальных странствиях животных и растений открывается в Твери

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-19T13:18:38+03:00

Все экспонаты - из фондов Тверского музея и собраний кафедры зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ

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19 апреля в Детском музейном центре Тверского объединённого музея состоится открытие интерактивной выставки «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».

Экспозиция подготовлена отделом природы и сотрудниками ДМЦ ТГОМ. Для Детского музейного центра она стала продолжением многолетнего проекта «Клуб путешественников».

Выставка рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растений, о том, почему они отправляются в далекий путь и как находят дорогу домой, какие ориентиры используют.

Основные экспонаты – предметы естественнонаучного фонда Тверского музея и собраний кафедры зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ.

Посетители смогут познакомиться с сухопутными и водными путешественниками – с сайгаком, императорским пингвином, морской черепахой, земноводными и рептилиями, рыбами, а также воздушными летунами – птицами, рукокрылыми, насекомыми. Кроме того, можно будет увидеть некоторые виды растений, их плоды и семена, узнать, как они расселяются по Земле.

Также в экспозиции - фото и видеоматериалы, научно-популярная и детская литература, связанная с путешествиями в живой природе, интерактивные зоны с экспонатами, которые можно потрогать и рассмотреть, с познавательными заданиями, экологическими играми, викториной и кроссвордом.

Выставка будет работать до 28 сентября.

Адрес Детского музейного центра: г. Тверь, ул. Советская, д. 3А

Телефон: (4822) 45-71-76.

Режим работы: вторник-пятница – с 11.00 до 18.00; суббота – с 11 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU