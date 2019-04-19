Силовики принудительно посадили самолет из Тверской области за нарушение границы
Приземлился легкомоторный самолет под Псковом
Посадка прошла штатно, никто не пострадал.Фото: Виктория ЖУКОВА
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В четверг, 18 апреля, самолет RV-7, зарегистрированный в Тверской области силовики принудительно посадили на аэродроме в поселке Середка в 42 км к северу от Пскова.
Спортивный самолет не отвечал на запросы по радиосвязи с земли и, по предварительным данным, во время маневров нарушил границу.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», легкомоторный самолет вылетел с аэродрома «Орловка» в Тверской области. При этом разрешения на полет у пилота не было.
Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Известно, что в кабине самолета сидели два человека, их задержали для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU