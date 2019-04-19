2019-04-19T11:03:10+03:00
Происшествия

В Тверской области пассажир иномарки пострадал в ДТП

Мужчина будет лечиться в больнице
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина попал с травмами в больницуМужчина попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 18 апреля, на 50 км автомобильной дороги Тверь-Лотошино, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 52-летний мужчина. Авария произошла, когда на часах было 15.45.

Установлено, что 32-летний обладатель Nissan Primera пытаясь обогнать другой автомобиль не убедился в безопасности маневра, и врезался Ravon R2. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами был доставлен 52-летний пассажир автомобиля Ravon.

ИСТОЧНИК KP.RU

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