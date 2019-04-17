2019-04-18T00:33:46+03:00
Звезды

Детский музейный центр Твери приглашает в путешествие по миру живой природы

Выставка открывается на днях
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растенийВыставка рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растений
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19 апреля в Детском музейном центре ТГОМ открывается интерактивная выставка «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».

Выставка подготовлена отделом природы и сотрудниками Детского музейного центра ТГОМ. Для ДМЦ она стала продолжением многолетнего проекта «Клуб путешественников».

Основные экспонаты выставки – предметы естественнонаучного фонда Тверского государственного объединенного музея и собраний кафедры зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ.

Выставка рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растений, о том, почему они отправляются в далекий путь и как находят дорогу домой, какие ориентиры используют.

Посетители могут познакомиться с сухопутными и водными путешественниками – с сайгаком, императорским пингвином, морской черепахой, земноводными и рептилиями, рыбами, а также воздушными летунами – птицами, рукокрылыми, насекомыми. Кроме того, можно увидеть некоторые виды растений, их плоды и семена, узнать, как они расселяются по Земле.

Дополняют экспозицию фото и видеоматериалы, а также литература.

На выставке размещены интерактивные зоны с экспонатами, которые можно потрогать и рассмотреть, с познавательными заданиями, экологическими играми, викториной и кроссвордом.

ул. Советская, д. 3А. Тел.: 8(4822) 45-71-76

Режим работы: вторник-пятница – с 11.00 до 18.00; суббота – с 11.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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