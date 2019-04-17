2019-04-17T21:24:50+03:00
Общество

К празднику Великой Победы ветераны Тверской области получат по десять тысяч рублей

Размер единовременной выплаты увеличен вдвое
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области в два раза увеличен размер единовременной выплаты ветеранам к Дню ПобедыВ Тверской области в два раза увеличен размер единовременной выплаты ветеранам к Дню ПобедыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Тверской области в два раза увеличен размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. В этом году ветераны (2695 человек) получат к празднику по 10 тысяч рублей.

Участники, инвалиды войны и также труженики тыла также получают ежемесячные выплаты. В 2019 году в Тверской области на это выделено более 66 млн рублей - сообщает региональное правительство.

На улучшение жилищных условий ветеранов в текущем году запланировано направить 39,4 млн рублей. Это даст возможность сделать более комфортными жилищные условия для 27 ветеранов. Около 45 млн рублей пойдут на компенсации оплаты ими ЖКХ. Получателями выплат в 2019 году станут более 4100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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