К празднику Великой Победы ветераны Тверской области получат по десять тысяч рублей
В Тверской области в два раза увеличен размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. В этом году ветераны (2695 человек) получат к празднику по 10 тысяч рублей.
Участники, инвалиды войны и также труженики тыла также получают ежемесячные выплаты. В 2019 году в Тверской области на это выделено более 66 млн рублей - сообщает региональное правительство.
На улучшение жилищных условий ветеранов в текущем году запланировано направить 39,4 млн рублей. Это даст возможность сделать более комфортными жилищные условия для 27 ветеранов. Около 45 млн рублей пойдут на компенсации оплаты ими ЖКХ. Получателями выплат в 2019 году станут более 4100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU