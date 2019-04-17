Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-17T10:57:24+03:00

Подведен итог контроля за предприятиями, которые готовят и реализуют хлебобулочную и кондитерскую продукцию

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В Тверской области в первом квартале 2019 года Роспотребнадзор проверил восемь предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий, два предприятия по изготовлению и реализации кондитерских изделий и 19 организаций, осуществляющих оборот данной продукции.

Специалисты исследовали 102 пробы хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим показателям (все соответствовали нормам), 45 проб по физико-химическим показателям (одна не прошла по требованиям «О безопасности пищевой продукции»), 154 пробы по микробиологическим показателям (все отвечали требованиям). Также было выявлено, что две пробы кондитерских изделий не соответствуют требованиям регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В ведомстве сообщили, что в отношении нарушителей составлено 17 протоколов об административном правонарушении. Они должны заплатить штрафы на общую сумму в 270 тысяч рублей.

Роспотребнадзор по Тверской области рекомендует покупать хлеб только в стационарных предприятиях торговли, хранить его при температуре воздуха не выше +20°С или в холодильниках. При покупке необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, упаковку, маркировку.

ИСТОЧНИК KP.RU