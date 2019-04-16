2019-04-17T00:12:22+03:00
Общество

Жителям Твери предлагают написать «живые письма» ветеранам, труженикам тыла и детям Великой отечественной войны

Акция пройдет второй год подряд
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятие пройдет в рамках IV-го кинофестиваля фильмов о Великой Отечественной войнеМероприятие пройдет в рамках IV-го кинофестиваля фильмов о Великой Отечественной войне
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18 апреля в Малом зале Дворца культуры «Пролетарка» начнется совместная акция с Тверским филиалом Почты России - «Живые письма». Данное мероприятие станет украшением IV-го кинофестиваля фильмов о Великой Отечественной войне.

Впервые акция «Фронтовые письма» в канун Великой Победы прошла год назад. Тогда участниками мероприятия помимо ДК «Пролетарки» стали Тверской филиал Почты России, кадеты Тверского Суворовского училища, школьники Твери, воспитанники Образцовой ИЗО – студии «Соцветие».

На этот раз в рамках проекта, гости и участники кинофестиваля смогут написать теплые слова приветствия и поздравления с 74-ой годовщиной Дня Победы в адрес ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, которые в данный момент проживают в домах престарелых и комплексных центрах социального обслуживания населения Твери и Тверской области.

Отправить «живые письма» можно будет на протяжении всего кинофестиваля. Для этого в здании Дворца будет установлен специальный почтовый ящик.

Украсят праздник выступления творческих коллективов.

Начало в 11.30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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