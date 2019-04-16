Студенты из Твери - одни из лучших в строительстве макаронных башен

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-16T18:13:25+03:00

Две тверские команды завоевали призовые места на конкурсе в Санкт-Петербурге

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Об очередных успехах своих студентов сообщил сайт Тверского Политеха. Лучших строителей мостов и башен из макарон и пластилина выбирали в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Тверские ребята, не первый год принимающие участие в этом испытании, снова оказались в числе призёров.

Команда «СКВАД» (Дмитрий Лебедев, Виктория Венчакова, Александр Кабанов, Сергей Казимиров и Кирилл Виноградов) заняла второе место в номинации «Башни» и третье место в номинации «Мосты». Ещё одни политеховцы - «Творцы МК» (Никита Бардов, Владимир Матвейчук, Юлия Чуракова, Алексей Головкин и Илья Хвалынский) - стали победителями в номинации «Оригинальное конструктивное решение».

«Макаронный строитель» - самый масштабный студенческий конкурс, собирающий команды из вузов России и Беларуси. В строительстве макаронных башен (лёгком и простом лишь на первый взгляд) участникам предстояло применить знание строительной механики и теории устойчивости, архитектуры и строительных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU