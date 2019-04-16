2019-04-16T18:13:25+03:00
Общество

Студенты из Твери - одни из лучших в строительстве макаронных башен

Две тверские команды завоевали призовые места на конкурсе в Санкт-Петербурге
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Макаронные строители 2019 года. Фото: СПбГАСУ.Макаронные строители 2019 года. Фото: СПбГАСУ.
Изменить размер текста:

Об очередных успехах своих студентов сообщил сайт Тверского Политеха. Лучших строителей мостов и башен из макарон и пластилина выбирали в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Тверские ребята, не первый год принимающие участие в этом испытании, снова оказались в числе призёров.

Команда «СКВАД» (Дмитрий Лебедев, Виктория Венчакова, Александр Кабанов, Сергей Казимиров и Кирилл Виноградов) заняла второе место в номинации «Башни» и третье место в номинации «Мосты». Ещё одни политеховцы - «Творцы МК» (Никита Бардов, Владимир Матвейчук, Юлия Чуракова, Алексей Головкин и Илья Хвалынский) - стали победителями в номинации «Оригинальное конструктивное решение».

«Макаронный строитель» - самый масштабный студенческий конкурс, собирающий команды из вузов России и Беларуси. В строительстве макаронных башен (лёгком и простом лишь на первый взгляд) участникам предстояло применить знание строительной механики и теории устойчивости, архитектуры и строительных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Акции, концерты, выставки и шествие: 9 мая в Тверской области отметят масштабно
Безработная жительница Твери украла из магазина одежду
Арестован мужчина, незаконно прописавший более 30 мигрантов в Осташкове Тверской области
В ближайшую субботу в Твери планируется массовая уборка города
Законные права инвалидов нарушались в Тверской области
На центральные дороги Твери уже начали наносить разметку
Мошенник обманул трёх тверских предпринимателей, обещая прибыль от криптовалюты
На двух маршрутах в Твери проезд подорожает до 30 рублей
В Твери по делу коллектора задержан директор тверского филиала «Лига денег»
Грузовой "Hyundai" врезался в "КамАЗ" на трассе М-10 в Тверской области
Фонтаны в Твери заработают перед майскими праздниками
Спасатели Тверской области проведут масштабные учения по предотвращению природных пожаров