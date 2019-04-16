Неделя финансовой грамотности для школьников и студентов стартует в Тверской области
Тверская область присоединится к Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи. Мероприятия будут проходить с 17 по 24 апреля. Одной из основных тем в этом году станет - «Финансовая грамотность в цифровом формате - будь в курсе!»
Участвовать в открытых лекциях, экскурсиях, творческих конкурсах, играх, викторинах могут подростки от 10 до 22 лет, их учителя и родители. Все мероприятия являются бесплатными, прошедшими тщательный отбор и методологическую проработку.
Онлайн-курс для учеников 7-11 классов и студентов, в который входят видео-лекции, брошюры и текстовые материалы, начнется 17 апреля. Также учителя получат профессиональные 30-минутные видео-уроки для проведения занятий с детьми по основным темам Недели. Уроки рассчитаны на школьников 5-11 классов и студентов.
20 апреля запланирован интерактивный онлайн-квест по финансовой грамотности в формате детективного расследования.
В 2018 году в онлайн-уроках финансовой грамотности приняли участие более 9 290 учеников из 134 школ Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU