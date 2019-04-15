2019-04-15T16:18:59+03:00
Общество

"Политех дышит": студенты пройдут флюорографию в рамках просветительской противотуберкулёзной акции в Твери

Акция организована региональным минздравом, областным тубдиспансером, молодёжным правительством Верхневолжья и Тверским техническим университетом
Виктория ТУШКОВА
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Акция ставит целью информирование населения Твери о туберкулёзеАкция ставит целью информирование населения Твери о туберкулёзеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Студенческая информационно-просветительская акция «Политех дышит» состоится в Твери впервые. Акция ставит целью информирование населения Твери о туберкулёзе.

17 и 18 апреля с 11:30 до 14:00 студенты и преподаватели Тверского государственного технического университета смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на передвижном флюорографе Тверского противотуберкулёзного диспансера. Планируется обследовать более 100 человек.

17 апреля акция пройдёт возле корпуса Политеха, расположенного на набережной Афанасия Никитина, 18 апреля – на проспекте Ленина, дом 25.

Каждый участник мероприятия сможет получить памятный сувенир - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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