2019-04-15T14:00:48+03:00
Происшествия

Осужденный в Тверской области пытался создать в колонии религиозно-экстремистскую ячейку

За он получил еще два с половиной года лишения свободы
Виктория ФОМИНА
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Деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области.Деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области.Фото: Анна КОЛПАКОВА
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Выездная коллегия Московского окружного военного суда назначила наказание мужчине за попытку создания религиозно-экстремисткой ячейки в колонии.

Деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области.

В рамках расследования уголовного дела было доказано, что к пропаганде террористической деятельности и оправданию терроризма лица причастен осужденный из Тверской области. Установлено, что он предпринимал попытки по формированию из числа осужденных экстремистской ячейки, придерживающейся идеологии террора.

В итоге мужчина получил два с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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