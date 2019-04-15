В Тверской области на трассе М-11 Mercedes сбил стоящего на обочине пешехода

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-15T10:40:37+03:00

Судя по повреждениям удар был очень сильным Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В пятницу, 12 апреля, на 342 км трассы М-11, проходящей через Бологовский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 58-летний мужчина. Авария случилась, когда на часах было 02.11.

Известно, что 28-летний водитель Mercedes Benz по неустановленной причине врезался в стоящий на обочине дороги по причине поломки Peugeot Boxer, который затем сбил 58-летнего мужчину, который ранее управлял фургоном.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пешеход с различными травмами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU