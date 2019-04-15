В Тверской области подвели итоги конкурса "Учитель, которого ждут"
В Калязинском колледже Тверской области завершился региональный конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого ждут». Участвовали в нем студенты пяти образовательных учреждений региона, которые готовят специалистов по педагогическим направлениям. Приехали ребята из Бежецкого, Калязинского, Старицкого, Тверского и Торжокского колледжей.
Конкурс способствует развитию творческой инициативы студентов, повышению престижа профессии педагога, выявлению талантливых специалистов, а также вовлечению студентов в научно-исследовательскую и творческую деятельность.
Студенты должны были провести уроки и занятия в школах и дошкольных учреждениях Калязина. Также они участвовали в решении педагогических проблем, представляли творческие презентации.
Победителем в командном зачете стал Калязинский колледж, второе занял Торжокский педагогический колледж, а третье – Тверской педагогический колледж.
В личном зачете лидерами стали студентки Старицкого колледжа - Екатерина Кондратьева и Кристина Костюкова, третье место у Ирины Удальцовой из Тверского педагогического колледжа.
ИСТОЧНИК KP.RU