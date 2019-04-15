2019-04-15T10:08:49+03:00
Общество

В Тверской области подвели итоги конкурса "Учитель, которого ждут"

Его участниками стали студенты пяти образовательных учреждений
Виктория ФОМИНА
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Студенты должны были провести уроки и занятия в школах и дошкольных учрежденияхСтуденты должны были провести уроки и занятия в школах и дошкольных учрежденияхФото: Сергей МОРКОВКИН
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В Калязинском колледже Тверской области завершился региональный конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого ждут». Участвовали в нем студенты пяти образовательных учреждений региона, которые готовят специалистов по педагогическим направлениям. Приехали ребята из Бежецкого, Калязинского, Старицкого, Тверского и Торжокского колледжей.

Конкурс способствует развитию творческой инициативы студентов, повышению престижа профессии педагога, выявлению талантливых специалистов, а также вовлечению студентов в научно-исследовательскую и творческую деятельность.

Студенты должны были провести уроки и занятия в школах и дошкольных учреждениях Калязина. Также они участвовали в решении педагогических проблем, представляли творческие презентации.

Победителем в командном зачете стал Калязинский колледж, второе занял Торжокский педагогический колледж, а третье – Тверской педагогический колледж.

В личном зачете лидерами стали студентки Старицкого колледжа - Екатерина Кондратьева и Кристина Костюкова, третье место у Ирины Удальцовой из Тверского педагогического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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