2019-04-15T01:08:18+03:00
Происшествия

Страшный пожар на Нелидовском деревообрабатывающем предприятии удалось локализовать

Работы на месте продолжаются
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар локализовали, но не ликвидировали. Фото: Вконтакте, Подслушано в НелидовеПожар локализовали, но не ликвидировали. Фото: Вконтакте, Подслушано в Нелидове
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К 24.00 в ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что страшный пожар на Нелидовском деревообрабатывающем предприятии удалось локализовать. Однако о полной ликвидации пожара говорить пока рано.

Напомним, возгорание произошло в цехе готовой продукции. Сообщение на пульт дежурных поступило около 22.00.

Спасатели пока не сообщают о масштабах пожара, однако очевидцы утверждают, что пострадало 900 кв.метров предприятия.

Напомним, ситуацию в режиме реального времени докладывают губернатору Тверской области Игорю Рудене. По сообщению пресс-службы правительства Тверской области жертв и пострадавших нет.

А между тем, местные жители переживают всем городом.

- Если сгорит комбинат, совсем негде работать будет, - пишут многие, обсуждая нерадостную новость в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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