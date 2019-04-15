Страшный пожар на Нелидовском деревообрабатывающем предприятии удалось локализовать
К 24.00 в ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что страшный пожар на Нелидовском деревообрабатывающем предприятии удалось локализовать. Однако о полной ликвидации пожара говорить пока рано.
Напомним, возгорание произошло в цехе готовой продукции. Сообщение на пульт дежурных поступило около 22.00.
Спасатели пока не сообщают о масштабах пожара, однако очевидцы утверждают, что пострадало 900 кв.метров предприятия.
Напомним, ситуацию в режиме реального времени докладывают губернатору Тверской области Игорю Рудене. По сообщению пресс-службы правительства Тверской области жертв и пострадавших нет.
А между тем, местные жители переживают всем городом.
- Если сгорит комбинат, совсем негде работать будет, - пишут многие, обсуждая нерадостную новость в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU