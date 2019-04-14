Театральный фестиваль «Играем вместе» продолжается в Твери

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-14T12:51:29+03:00

Он идёт уже третий день

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В воскресенье, 14 апреля, в Твери завершается театральный фестиваль «Играем вместе». Проект направлен на привлечение и расширение зрительской аудитории современного театра. Так, 12 и 13 апреля известные театральные деятели рассказали о актуальной театральной драматургии и режиссуре, критике, актёрском мастерстве, фотографии, особенностях продвижения театральных продуктов в соцсетях. Услышали собравшиеся и ряд современных пьес.

Главное событие фестиваля состоится 14 апреля, когда состоится премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной «Тайм-аут» (лауреат конкурса современной драматургии «Кульминация-2018»), которая была выбрана рабочей группой проекта и художественным руководством Тверского ТЮЗа. Сегодня же в ТЮЗе пройдет круглый стол о развитии современных театров для детей и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU