2019-04-13T12:16:29+03:00
Общество

Прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась за идею создания в Твери котокафе

На сегодняшний день удалось собрать половину от положенной суммы
Альберт БОЙКОВ
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Дарья Клишина тоже любит котиков Фото: REUTERSДарья Клишина тоже любит котиков Фото: REUTERS
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Дарья Клишина поддержала идею создания в Твери котокафе. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в instagram.

- Прекрасная инициатива моих земляков! Всецело поддерживаю. Мне кажется, что очень важно любить и беречь наших животных, ведь их огромное количество оказываются на улице без любви, ухода и внимания, так давайте же поможем обрести животным дом, тепло и уют, - поделилась своими мыслями спортсменка.

Внести свою лепту в создание котокафе можно пройдя по ссылке на ресурс, посредством которого идет сбор нужных средств. В настоящее время из необходимых 150 тысяч рублей, собрано чуть меньше 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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