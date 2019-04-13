Прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась за идею создания в Твери котокафе
Дарья Клишина поддержала идею создания в Твери котокафе. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в instagram.
- Прекрасная инициатива моих земляков! Всецело поддерживаю. Мне кажется, что очень важно любить и беречь наших животных, ведь их огромное количество оказываются на улице без любви, ухода и внимания, так давайте же поможем обрести животным дом, тепло и уют, - поделилась своими мыслями спортсменка.
Внести свою лепту в создание котокафе можно пройдя по ссылке на ресурс, посредством которого идет сбор нужных средств. В настоящее время из необходимых 150 тысяч рублей, собрано чуть меньше 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU