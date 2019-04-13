Эскулапы Тверской области проведут акцию «Медики в годы Великой отечественной войны»
К участию приглашаются все желающие
К памятной акции могут присоединиться всё желающие Фото: Минздрав Тверской области
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Минздрав Тверской области сообщает о старте акции «Медики в годы Великой отечественной войны». В одноименной рубрике на сайте министерства они будут рассказывать о своих коллегах, которые спасали людей в годы Великой отечественной войны.
Поддержать акцию и поделиться своими историями, воспоминаниями или семенными архивными материалами и фотографиями о медиках военных лет могут все желающие. Для этого необходимо отправить информацию по электронному адресу OlgaGribkova@tverreg.ru
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 (4822) 32-16-77.
ИСТОЧНИК KP.RU