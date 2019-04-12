2019-04-12T20:07:16+03:00
Происшествия

Один человек пострадал при столкновении двух отечественных легковушек в Твери

Водители не поделили дорогу на 2-ой Красина
Виктория ФОМИНА
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Будьте внимательны за рулем!Будьте внимательны за рулем!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери в пятницу, 12 апреля, столкнулись два легковых отечественных автомобиля. Авария произошла около 11:00 на улице 2-я Красина.

По предварительным данным, дорогу не поделили “ВАЗ 2114” и “Лада Калина”. Водитель “ВАЗа” не выдержал безопасную дистанцию и не успел вовремя затормозить. В итоге он “догнал” “Ладу”, которая остановилась перед ним, чтобы выполнить поворот.

В УГИБДД Россиии по Тверской области сообщили, что во время дорожно-транспортного происшествия травмы получил один человек.

Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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