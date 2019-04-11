2019-04-11T19:38:34+03:00
Звезды

На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области

За первые места будут бороться 36 танцевальных
Ирина ТАРАСОВА
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Номинаций всего две: современный хореография и эстрадный танец. Фото: ТОДНТНоминаций всего две: современный хореография и эстрадный танец. Фото: ТОДНТ
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20 апреля в ДК «Пролетарка» Твери состоится финал IX областного конкурса детских хореографических коллективов «Краски радуги».

Участниками конкурса станут 36 детских хореографических коллективов из Твери, Вышнего Волочка, Ржева, Осташкова, а также Весьегонского, Сандовского, Кашинского, Лихославльского, Нелидовского, Краснохолмского, Бежецкого, Максатихинского, Торопецкого районов. Всего около 600 участников.

Номинаций всего две: современный хореография и эстрадный танец.

Также участники конкурса смогут принять участие в мастер-классе от Екатерины Юрьевны Стегний - Магистра искусствоведения, балетмейстера - постановщика, педагога по современному танцу Российской академии театрального искусства. Тема мастер-класса «Партнеринг: особенности работы в паре, способность слышать партнера и его импульсы, исследование контакта различными частями тела для взаимодействия, бережное отношение друг к другу».

Начало программы в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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