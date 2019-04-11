Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-11T18:34:03+03:00

Все рекомендации, касающиеся внешнего вида города, содержания и благоустройства его территорий, зданий, сооружений и участков, утверждены в «Правилах благоустройства города Твери». Фото: Виктория ЖУКОВА

В настоящее время они могут следить за территорией в добровольном порядке

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В Твери хотят обязать собственников зданий содержать прилегающую территорию. Администрация города выносит на общественные обсуждения соответствующий проект.

Все рекомендации, касающиеся внешнего вида города, содержания и благоустройства его территорий, зданий, сооружений и участков, утверждены в «Правилах благоустройства города Твери».

Сейчас в действующей редакции Правил благоустройство прилегающих территорий закреплялось за собственникам на добровольной основе. Планируется в соответствии с новым законодательством, закрепить эти правила в обязательном порядке.

В администрации Твери уточнили, что собственники обязаны будут убирать и приводить в порядок территорию, которая относится к его зданию (уборка снега, мусора и листвы, обработка во время гололеда, уход за растениями, удаление несанкционированных рисунков и надписей и тд.).

Например, собственник строительной площадки должен содержать в порядке территорию по всему её периметру шириной в 13 метров, у нестационарных торговых объектов владельцы будут убирать 6,5 метров вдоль всего периметра, у автомоек и автозаправочных станций – 13 метров вокруг. За многоквартирными домами прилегающая территория не закрепляется.

ИСТОЧНИК KP.RU