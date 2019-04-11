Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию
В Твери хотят обязать собственников зданий содержать прилегающую территорию. Администрация города выносит на общественные обсуждения соответствующий проект.
Все рекомендации, касающиеся внешнего вида города, содержания и благоустройства его территорий, зданий, сооружений и участков, утверждены в «Правилах благоустройства города Твери».
Сейчас в действующей редакции Правил благоустройство прилегающих территорий закреплялось за собственникам на добровольной основе. Планируется в соответствии с новым законодательством, закрепить эти правила в обязательном порядке.
В администрации Твери уточнили, что собственники обязаны будут убирать и приводить в порядок территорию, которая относится к его зданию (уборка снега, мусора и листвы, обработка во время гололеда, уход за растениями, удаление несанкционированных рисунков и надписей и тд.).
Например, собственник строительной площадки должен содержать в порядке территорию по всему её периметру шириной в 13 метров, у нестационарных торговых объектов владельцы будут убирать 6,5 метров вдоль всего периметра, у автомоек и автозаправочных станций – 13 метров вокруг. За многоквартирными домами прилегающая территория не закрепляется.
ИСТОЧНИК KP.RU