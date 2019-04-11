До семи лет колонии грозит мужчине из Твери, который заказал через Интернет допинг
В Твери прокуратура Центрального района направила в суд уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.
По версии предварительного следствия молодой человек 1986 года рождения в январе 2018 года купил через Интернет препараты, содержащих в своем составе вещества, которых нет в свободной продаже на территории России.
Мужчина планировал улучшить свои спортивные результаты. Он занимался силовыми упражнениями как любитель. Посылка с допингом ему пришла из соседней республики и была доставлена в почтовое отправление.
24 января 2018 года сотрудники полиции задержали гражданина при получении посылки.
В областной прокуратуре сообщили, что грозит мужчине лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU