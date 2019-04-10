В Твери в параде Победы примут участие более 1550 человек

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-10T11:14:24+03:00

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До Дня Победы осталось чуть меньше месяца, а в Москве подготовка к Параду уже идёт полным ходом. В Твери тренировки военных пока не начались, однако редакции тверской комсомолки удалось узнать, сколько человек примут участие в традиционном шествии по областной столице.

- По актуальным на сегодняшний день данным в прохождении торжественным маршем будет задействовано всего 1555 человек. Из них около 1300 это военнослужащие и представители Суворовского училища, а еще около 230 человек - сотрудники других силовых структур и ведомств, для которых законом предусмотрена военная служба. Что касается прохождения техники, то её не будет однозначно, возможно организуют статистический показ вооружения относящегося к Военной академия воздушно-космической обороны. Наверняка жителей Твери порадуют и Мигаловские соколы, которые будут возвращаться из Москвы, - рассказали "КП-"Тверь" в пресс-службе Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU