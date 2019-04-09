Жительница Тверской области взяла кредит, сообщив ложные данные о своей зарплате

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-09T12:00:23+03:00

В итоге с женщиной был заключен договор и ей выплатили 10 432 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области прокуратура Торжокского района утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая совершила мошенничество в сфере кредитования.

В сентябре 2018 года гражданка пришла в офис микрофинансовой компании Торжка. Она планировала получить потребительский кредит. Но специалисту женщина назвала заведомо ложные данные о размере своей заработной платы и месте работы. Так она ввела организацию в заблуждение о своей платежеспособности.

В итоге с женщиной был заключен договор и ей выплатили 10 432 рубля. Деньги она забрала, но погашать потребительский кредит она не собиралась.

В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка №1 в Торжке. Грозит женщине до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU