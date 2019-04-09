Жительница Тверской области взяла кредит, сообщив ложные данные о своей зарплате
В Тверской области прокуратура Торжокского района утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая совершила мошенничество в сфере кредитования.
В сентябре 2018 года гражданка пришла в офис микрофинансовой компании Торжка. Она планировала получить потребительский кредит. Но специалисту женщина назвала заведомо ложные данные о размере своей заработной платы и месте работы. Так она ввела организацию в заблуждение о своей платежеспособности.
В итоге с женщиной был заключен договор и ей выплатили 10 432 рубля. Деньги она забрала, но погашать потребительский кредит она не собиралась.
В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка №1 в Торжке. Грозит женщине до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU