Тверские артисты и музыканты принимают участие в концертах памяти Андрея Дементьева в Израиле

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-08T18:43:37+03:00

Тема каждого концерта - любовь Андрея Дементьева к малой родине, в Твери. Фото: ПТО

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Тверские музыканты и артисты принимают участие в концертах, посвящённых поэту Андрею Дементьеву, в Израиле. Творческие вечера проходят с 3 по 10 апреля в семи крупных городах этой страны под патронажем Посольства РФ в Израиле и Российского культурного центра.

Наши земляки, а точнее, Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» Тверской академической филармонии под руководством дирижёра Андрея Кружкова. выступают на одной сцене с звёздами российской эстрады: Тамарой Гвердцители, Зарой, Марком Тишманом, Ангелиной Вовк и другими, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Программы отличаются, но неизменной остается тема каждого концерта - любовь Андрея Дементьева к малой родине, в Твери. Надо отметить, что свободных мест в залах нет.

Напомним, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

Силами Андрея Дмитриевича в Твери появился Дом поэзии, где проходят поэтические встречи и Всероссийский конкурс молодых поэтов "Зеленый листок".

Свободных мест нет. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU