Пьяный мужчина избил уборщицу в парикмахерской Твери

СЕГОДНЯ 20:01 2019-04-08T20:01:39+03:00

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В Твери Заволжский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избил женщину.

Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В тот день около 07:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в парикмахерскую "Грация". Он планировал подстричься, но мастера на работу еще не пришли. В помещении была только уборщица. Женщина сказала клиенту, что они ещё закрыты, и попросила вернуться позже.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый разозлился и ударил женщину в левое плечо. Конфликт произошел на крыльце. От удара женщина упала на тротуар.

Мужчину обвиняют в «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU