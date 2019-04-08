2019-04-08T20:01:39+03:00
Общество

Пьяный мужчина избил уборщицу в парикмахерской Твери

Женщина попросила его прийти попозже, но мужчина разозлился
Виктория ФОМИНА
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Наказание мужчине назначит судНаказание мужчине назначит судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери Заволжский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избил женщину.

Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В тот день около 07:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в парикмахерскую "Грация". Он планировал подстричься, но мастера на работу еще не пришли. В помещении была только уборщица. Женщина сказала клиенту, что они ещё закрыты, и попросила вернуться позже.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый разозлился и ударил женщину в левое плечо. Конфликт произошел на крыльце. От удара женщина упала на тротуар.

Мужчину обвиняют в «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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