Пьяный мужчина избил уборщицу в парикмахерской Твери
В Твери Заволжский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избил женщину.
Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В тот день около 07:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в парикмахерскую "Грация". Он планировал подстричься, но мастера на работу еще не пришли. В помещении была только уборщица. Женщина сказала клиенту, что они ещё закрыты, и попросила вернуться позже.
В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый разозлился и ударил женщину в левое плечо. Конфликт произошел на крыльце. От удара женщина упала на тротуар.
Мужчину обвиняют в «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU