Предприниматель предложил взятку полицейскому в Тверской области, чтобы вернуть 740 незаконно спиленных елей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-08T12:37:44+03:00

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В Тверской области прокуратура Краснохолмского района поддержала гособвинение по уголовному делу о покушении на дачу взятки.

45-летнего гражданина республики Азербайджан 14 декабря 2018 года задержали полицейские за осуществление незаконной перевозки 740 деревьев. Предприниматель захотел уладить ситуацию и предложил 15 тысяч рублей должностному лицу МО МВД России «Краснохолмский», чтобы ему вернули изъятые деревья.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что подсудимый был признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU