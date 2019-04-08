Рыбинский драматический театр привезет в Тверь «Братьев Карамазовых»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-08T10:51:40+03:00

В Тверской театр драмы с одним из лучших репертуарных спектаклей приезжает Рыбинский драматический театр. Фото: Рыбинский драматический театр

Изменить размер текста: A A

В Тверской театр драмы с одним из лучших репертуарных спектаклей приезжает Рыбинский драматический театр.

10 апреля на большой сцене зрители увидят постановку Петра Орлова по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Начало в 18.30.

Данный спектакль станет подарком в Год Театра настоящим театралам Твери.

О постановке. Глава семьи, Федор Павлович - циник, комедиант, не признающий никаких моральных границ. Он совершает насилие над городской юродивой Лизаветой, у которой рождается сын – Смердяков, ненавидящий отца, людей и собственную жизнь. У Федора Карамазова есть еще трое сыновей: Дмитрий, порывистый и страстный, Иван, отрицающий существование справедливых принципов и решений – людских и божьих, мучимый мыслями о Боге, о противоречии мира, и Алеша, кроткий, сострадающий, верящий в возможность нравственного возрождения. Каждый из героев романа оказывается перед проблемой выбора…18+

Также зрителей ожидает особый подарок: живая музыка от Камерного ансамбля Рыбинского драматического театра до начала спектакля и в антракте!

Напомним, гастроли Рыбинского театра пройдут в Твери второй раз. В прошлом году тверичане смогли оценить комедию этого драматического театра «Собачье сердце» по М.А. Булгакову. Творческая дружба укрепилась в результате ответного визита. Тверской театр драмы представил в Рыбинске драму Т. Уильямса «Трамвай «Желание».

Стоимость билетов от 200 до 700 рублей.

Обращайтесь в кассу Театра драмы: 8(4822) 32-09-09.

Гастроли Рыбинского театра пройдут в Твери второй раз. Фото: Рыбинский драматический театр

ИСТОЧНИК KP.RU