Девочка на велосипеде врезалась в машину "скорой" в Твери
Велосипедистка получила ушибы
Юная Велосипедистка врезалась в машину "скорой"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Твери в воскресенье, 7 апреля, юная велосипедистка врезалась в автомобиль скорой помощи. Авария произошла в вечернее время в районе дома № 15 по Тверскому проспекту.
По предварительной информации, девочка-подросток ехала на велосипеде по спуску с Нового моста прямо, в сторону центра города. В попутном направлении двигалась машина медиков. Когда «скорая» стала поворачивать под мост, велосипедистка не успели затормозить и врезалась в автомобиль.
В управлении ГИБДД России по Тверской области сообщили, что девочка получила ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU