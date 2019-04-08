Девочка на велосипеде врезалась в машину "скорой" в Твери

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-08T08:43:06+03:00

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В Твери в воскресенье, 7 апреля, юная велосипедистка врезалась в автомобиль скорой помощи. Авария произошла в вечернее время в районе дома № 15 по Тверскому проспекту.

По предварительной информации, девочка-подросток ехала на велосипеде по спуску с Нового моста прямо, в сторону центра города. В попутном направлении двигалась машина медиков. Когда «скорая» стала поворачивать под мост, велосипедистка не успели затормозить и врезалась в автомобиль.

В управлении ГИБДД России по Тверской области сообщили, что девочка получила ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU