Более полутора миллиардов рублей на реализацию нацпроекта в сфере образования выделят Тверской области

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-07T14:35:19+03:00

В 2019 году на реализацию нацпроекта в сфере образования Тверская область получит 1, 623 млрд рублей Фото: Роман ЗЛОБИН

В Твери будут построены две школы, а в области отремонтируют спортзалы

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В 2019 году на реализацию нацпроекта в сфере образования Тверская область получит 1, 623 млрд рублей – о таких планах сообщило правительство Тверской области по итогам участия губернатора Игоря Рудени в форуме «Национальные проекты - этап реализации», прошедшем в Подмосковье.

Предусмотрено строительство двух школ в городе Твери – в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» - на 1224 места каждая. Сообщается также, что в этом году в школах области дополнительно введут 186 мест для перехода на односменный режим, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в девяти сельских школах.

В планах – создание центра цифрового образования «IT-куб», где смогут обучаться современным информационным и телекоммуникационным технологиям около 400 детей, и центра опережающей профессиональной подготовки по международным стандартам «WorldSkills».

ИСТОЧНИК KP.RU