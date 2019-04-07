2019-04-07T14:35:19+03:00
Общество

Более полутора миллиардов рублей на реализацию нацпроекта в сфере образования выделят Тверской области

В Твери будут построены две школы, а в области отремонтируют спортзалы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В 2019 году на реализацию нацпроекта в сфере образования Тверская область получит 1, 623 млрд рублейВ 2019 году на реализацию нацпроекта в сфере образования Тверская область получит 1, 623 млрд рублейФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

В 2019 году на реализацию нацпроекта в сфере образования Тверская область получит 1, 623 млрд рублей – о таких планах сообщило правительство Тверской области по итогам участия губернатора Игоря Рудени в форуме «Национальные проекты - этап реализации», прошедшем в Подмосковье.

Предусмотрено строительство двух школ в городе Твери – в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» - на 1224 места каждая. Сообщается также, что в этом году в школах области дополнительно введут 186 мест для перехода на односменный режим, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в девяти сельских школах.

В планах – создание центра цифрового образования «IT-куб», где смогут обучаться современным информационным и телекоммуникационным технологиям около 400 детей, и центра опережающей профессиональной подготовки по международным стандартам «WorldSkills».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таблички с братской могилы в Осташкове Тверской области не похищены, их отдали на реставрацию общественники
Более 1300 деревьев уничтожил чёрный лесоруб из Осташкова Тверской области
Общежитие колледжа в Твери эвакуировали из-за возгорания
Электричка столкнулась с внедорожником в Конаковском районе Тверской области
Сегодня знаменитому тверскому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
Волонтёры-поисковики ищут жителя Башкортостана, который пропал, сев в электричку на Тверь
Межрегиональный семинар «Проблемы сохранения электронной информации в России» пройдёт в Твери
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» в 10 утра стартует в Твери
О ночном гололёде предупреждает Госавтоинспекция Тверской области
Прочитать свои стихи и поделиться поэзией других авторов можно на «Литературной весне» в Твери
Конкурс патриотической песни «Салют Победы» стартовал в Тверской области
Выпивая с малознакомым мужчиной, жительница Твери лишилась смартфона
ЛГБТ-активисты обжаловали в Европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-парада в Тверской области
Стать Мисс Россия тверской красавице Татьяне Пачиско может помочь голосование в интернете
Полицейские задержали подозреваемого в сбыте полусинтетического наркотика в Тверской области
Фотоконкурс организует Осташковский краеведческий музей в Тверской области
Новой профессии обучат жителей Твери предпенсионного возраста, а некоторым даже дадут стипендию
Выставка фиалок проходит на выходных в Твери
8 и 9 апреля в Твери пройдет региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
Выставка, посвященная 100-летию Тверского промышленно-экономического колледжа, открывается в Твери
Дорогу «Торжок – Осташков» в Тверской области будут регенерировать
На переселение граждан из аварийного жилья Тверской области выделят ещё 240 миллионов рублей
Полицейские задержали мужчин, которые напали на таксиста в Тверской области
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца