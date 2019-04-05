2019-04-05T22:27:31+03:00
Общество

8 и 9 апреля в Твери пройдет региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Если ребята выйдут в финал, то представят наш регион в Артеке
Ирина ТАРАСОВА
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Финалисты будут выступать на Красной площади и поедут в Артек. Фото: "Живая классика"Финалисты будут выступать на Красной площади и поедут в Артек. Фото: "Живая классика"
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Два дня, 8 и 9 апреля в библиотеке им. А. И. Герцена Твери состоится региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Это означает, что лучшие ребята, которые прошли несколько несколько испытаний (классный, школьный районные туры) вновь будут бороться за победу.

Напомним, супер финал всегда проходит на Красной площади. А трое их участников, кто выйдет в финал, представят наш регион на финале в Артеке.

Также в рамках регионального финала для участников конкурса запланировано еще одно событие – 8 апреля во время конкурса пройдет прослушивание в один из театральных

вузов Москвы, не выезжая из Твери. После чего школьники будут приглашены в Москву на следующий тур поступления. Прослушивание проведет педагог Российского института театрального искусства – Николаева Екатерина Георгиевна.

Напомним, в конкурсе «Живая классика» принимают участие ребята 10 – 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. В этом году мероприятия проходит в восьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира.

Начало прослушиваний в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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