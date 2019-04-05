Выставка, посвященная 100-летию Тверского промышленно-экономического колледжа, открывается в Твери

СЕГОДНЯ 21:53 2019-04-05T22:01:21+03:00

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10 апреля в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной ТОДНТ открывается Юбилейная выставка из фондов Тверского промышленно-экономического колледжа. экспозиция будет посвящена 100-летию учреждения.

Сегодня в Тверском промышленно-экономическом колледже обучают таким специальностям как «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Коммерция (по отраслям)», «Дизайн (по отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Техника и искусство фотографии».

На выставке будет представлено более 300 исторических экспонатов разных годов, творческие работы студентов и преподавателей в области живописи, фотографии, парикмахерского искусства, дизайна и моделирования костюма.

В рамках выставки колледж приглашает на мастер-классы по визажу, фотосъёмке, парикмахерскому искусству и искусству создания стиля.

Открытие 10 апреля в 15.00.

Выставка будет работать до 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU